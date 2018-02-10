Dev projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu

Başkente yapılması planlanan dev fuar alanının nereye yapılacağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Uluslararası fuar alanı Esenboğa Havalimanı’nın yakınındaki Akyurt ilçesine yapılacak
YENİ İHALE YAPILACAK Esenboğa Metrosu'nun da yanından geçirilmesi planlanan proje ile ilgili önümüzdeki süreçte yeni bir ihale yapılması planlanıyor.
ERDOĞAN ONAY VERDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde Beştepe'de görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna fuar alanı ile ilgili son durumu sundu. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fuar alanının Akyurt'a yapılmasına onay verdiği öğrenildi.
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