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Dev projeye Erdoğan son noktayı koydu

Başkente yapılması planlanan dev alanının nereye yapılacağı tartışmalarına Erdoğan son noktayı koydu. Uluslararası fuar alanı ’nın yakınındaki Akyurt ilçesine yapılacak

Dev projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu
Temeli atılmasına rağmen yapımı yılan hikayesine dönen ve defalarca ihalesi iptal olan Akyurt'taki alanı ile ilgili yaklaşık 2 aydır da yer tartışmaları devam ediyordu.

'ın tamamlanması için bir yıl süre verdiği fuar alanının Akyurt'ta yapılması kesinleşti.

YENİ İHALE YAPILACAK
Esenboğa Metrosu'nun da yanından geçirilmesi planlanan proje ile ilgili önümüzdeki süreçte yeni bir ihale yapılması planlanıyor.

ERDOĞAN ONAY VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde Beştepe'de görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna fuar alanı ile ilgili son durumu sundu. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fuar alanının Akyurt'a yapılmasına onay verdiği öğrenildi.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 11:53
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