FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 11 gözaltı

Çankırı merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 10'u muvazzaf, biri emekli 11 asker gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Çankırı, Hakkari, İstanbul, Ankara, Hatay, Ağrı ve Kastamonu'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10'u aktif görevde, biri emekli 11 subay ve astsubay yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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