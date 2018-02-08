Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtacak açıklama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı üzerinden ABD'yi eleştirerek, "Terörist teröristle yok edilmez, yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump' dedim ama maalesef o yine onlara baktı.Siz yolunuza biz yolumuza dedik. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu nedenle 2019 kritik bir tarihtir." dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Fırat Kalkanı ile ilk fiili müdahalemize başladık. 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. 135 bin mülteci kardeşlerimizin tekrar topraklarımıza dönmesini sağladık, oraları imar ettik. Şimdi de aynısını Afrin'de yapalım istiyoruz. Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. Bizden Suriye topraklarından bir an önce çıkmamız gerektiğini söyleyenleri duyuyoruz. Bunların mantığına göre, 'PKK, DEAŞ Suriye'de olabilir, Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke, çeşitli görüntü ve bahaneler altında Suriye'de olabilir, İsrail canı istediği zaman Suriye'de operasyon yapabilir, Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye'de olamaz.' Var mı 25 kuruşa simit ya? 700'ü aşkın taciz atışı yaptılar 100'e yakın kardeşimiz şehit oldu. Biz hala seyredeceğiz. Hasbinallah. 13-14 yaşındaki çocukları eğitip bunları savaş meydanlarına gönderiyorlar. Bazen sözün bittiği yer vardır ya. Bu konu da öyle. Bunlara kalsa bize yağmurlu havada bir bardak su bile vermeyecekler.



BAŞKA ÇARE YOK KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESECEĞİZ

Dün Dışişleri Bakanımı İran'a gönderdim, bu sabah Putin ile görüşme yaptık. Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Çünkü, Türkiye olarak biz burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mecburuz. Bunun başka çıkar yolu yok. Suriye'nin de Irak'ın da gönül coğrafyamız diğer yerlerin de bizim için kendi topraklarımızdan farklı olmadığını söylüyoruz. Bizim için Suriye halkı önemli, Esed değil. Devlet terörü estirmiştir. Hala da öldürmeye devam etmektedir. Bziim derdiğimiz 3.5 milyon Suriyeli kardeşlerimize, evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamaktır. Samimi olanlar buyursunlar, her türlü hizmeti yapalım.

ŞU ANA KADAR YAPTIKLARIMIZ DAHA ISINMA TURLARI BİLE SAYILMAZ

Terör örgütü DEAŞ dediler ona karşı mücadele dediler mücadeleyi bir başka terör örgütü PYD YPG ile yaptılar. Gel bizimle beraber yap. Biz sizin generallerin söylediklerini uygun bulmadık dediler. Bak sizinkiler doğru söylemiyor. Bu bölgeyi biz biliriz. Terörist teröristle yok edilmez yanlış yapıyorsun Sayın Trump dedim kendisine. O yine onlara baktı. Siz yolunuza biz yolumuza dedik. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz.



ASIL BÜYÜK HAMLE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE

Asıl büyük hamlelerimizi inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu nedenle 2019 kritik bir tarihtir. Artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay kolay olmayacaktır. Herkesin bir hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır.Hedef Kızıl Elma diyor Kızıl Elma elma ağacı değil onun anlamı çok ama çok büyük. O gidebileceğin noktanın sonudur gidersin bitmez. Bizim Mehmetçiğimizden daha imanlı inançlı bir asker dünyada var mı? Şahsen ben görmedim duymadım.



Suriye sınırımızın tamamını teröristlerden arındıracağız. Irak'tan tehdidi ortadan kaldırana kadar orada da gereğini yapacağız."