DAEŞ'in kadın teröristleri, geçen hafta terör örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi'ye mektup yazarak, erkekler gibi savaşmak istediklerini belirtti. İntikam almak ve erkekler gibi şehit olmak istediklerini öne süren kadınlar, mektupta şu ifadeleri kullandı: