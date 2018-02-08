ABD, Türkiye'nin Afrin'de sonra operasyon düzenleyeceği Münbiç'te alarma geçti.

Türkiye ile NATO müttefiki olduğunu ve karşı karşıya gelmek istemeyeceğini her fırsatta dile getiren ABD, teröristlerin başında nöbet tutuyor.

ABD yayın kuruluşu CNN ise, bölgede ABD'li komutanlar ile PYD/PKK'lılarla omuz omuza fotoğraflarını yayınlayarak ülkesinin teröristlere desteğini yineledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin bir dille uyararak, "ABD Münbiç'ten derhal çekilmeli"açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Münbiç'ten çıkın, oraya topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz.

"TÜRKİYE'NİN TERÖRİST OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ ABD KAHRAMAN OLARAK GÖRÜYOR''

CNN'de yer alan habere göre ABD'nin uzun zaman bu savaşın dışında kalmaya çalıştığı ifade edildi.

Haberde yer alan ifadeler şöyle:





"ABD uzun süre bu savaşın dışında kalmak için çabaladı. Ama artık bunun içinde. NATO müttefiki Türkiye ile Münbiç'te karşı karşıya. Türkiye'nin 'terörist' olarak gördüklerini ABD 'kahraman' olarak görüyor."

ABD'Lİ GENERALDEN TEHDİT!

Teröristlerin karargahını ziyaret ederek açıklamalarda bulunan General Paul Funk, ''Askerlerimize yönelik herhangi bir tehdit olduğunda endişeleniyorum. Ancak böyle bir durumla karşılaşırlarsa, kendilerini savunacaklardır''



