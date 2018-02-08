;
Yol Durumu
  1. Mehmetçik’e dua
  2. Soyağacı izdihamı

'nin önemli isminden 'ye küstah tehdit!

'li iki general 'te /'lılarla kol kola fotoğraf verdi. ABD'nin teröristlerin başında nöbet tuttuğu alan Mehmetçiğe 1 buçuk kilometre mesafede yer alırken, ABD'li general küstah bir şekilde 'yi tehdit etti: "Eğer bir tehdit algılarsak karşılık veririz."

ABDnin önemli isminden Türkiyeye küstah tehdit!

, 'nin Afrin'de sonra operasyon düzenleyeceği 'te alarma geçti.

Türkiye ile müttefiki olduğunu ve karşı karşıya gelmek istemeyeceğini her fırsatta dile getiren ABD, teröristlerin başında nöbet tutuyor.

ABD yayın kuruluşu ise, bölgede ABD'li komutanlar ile /'lılarla omuz omuza fotoğraflarını yayınlayarak ülkesinin teröristlere desteğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin bir dille uyararak, "ABD Münbiç'ten derhal çekilmeli"açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Münbiç'ten çıkın, oraya topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz.

"TÜRKİYE'NİN TERÖRİST OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ ABD KAHRAMAN OLARAK GÖRÜYOR''
CNN'de yer alan habere göre ABD'nin uzun zaman bu savaşın dışında kalmaya çalıştığı ifade edildi.

Haberde yer alan ifadeler şöyle:

"ABD uzun süre bu savaşın dışında kalmak için çabaladı. Ama artık bunun içinde. NATO müttefiki Türkiye ile Münbiç'te karşı karşıya. Türkiye'nin 'terörist' olarak gördüklerini ABD 'kahraman' olarak görüyor."

ABD'Lİ GENERALDEN TEHDİT!
Teröristlerin karargahını ziyaret ederek açıklamalarda bulunan General Paul Funk, ''Askerlerimize yönelik herhangi bir tehdit olduğunda endişeleniyorum. Ancak böyle bir durumla karşılaşırlarsa, kendilerini savunacaklardır''

Etiketler: , , , , , ,
  • 08 Şubat 2018, Perşembe 12:23
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
tevfik,, tevfik,,

senin teröristle yan yana ne işin var ,şunlara bak utanmaları gerekirken bide tehdit ediyor ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.02.2018 00:57
Alp Alp

Atatürk diyor ki ? “Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.”

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 08.02.2018 19:36
iyi endişelenmeler, iyi endişelenmeler,

bee şerefsizler abd askerleri için zırt pırt endişeliyiz açıklaması yapıyorsunuz ,peki siz bu coğrafyada yüz binlerce sivilin ölmesine neden oldunuz ,onlar için hiç endişelenmiyorsunuz bee şerefsizler, merak etmeyin sizin için cehennemde endişeleniyor,

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 08.02.2018 14:17
Hakan Hakan

Allah düşmanlarımıza korku salsın Mehmetçiklerimizi zaferlerle donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 08.02.2018 13:47
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar