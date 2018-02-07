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'yi füzeyle vurdu!

merkezli Haaretz haber sitesi, İsrail'in 'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezlerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail Suriyeyi füzeyle vurdu!
Şam yakınlarında şiddetli 3 patlamanın duyulduğu aktarıldı. hava savunma sistemlerinin ise 'in başkente yönelik saldırılarına karşılık verdiği ifade edildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi. Suriyeli yetkili, Suriye hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Suriye devlet televizyonu bugün erken saatlerde yapılan yayınlarda, yeni bir İsrail saldırganlığı olarak niteledikleri olayın Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 08:43
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sevdam tr sevdam tr

adi eset israili vursanya dibirin sikiyorsa

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evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 12:38
ado ado

peki bu israil şuanda suriyeyi bombaladı kim ne dedi peki bu israil konyada cirit atıyor yaptırım varmı yok benim mehmetciyim hergün şehit oluyor bu nasıl oluyor kardeşim türkiyedeki bu üsler ajan yuvası kaynıyor bizi içerden hemde dışardan vuruyor en azın kaptılmasaını gündeme getirin yani birtşeyler yapaın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 10:39
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