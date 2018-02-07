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'cü hakkında bir yakalama kararı daha

Kanter hakkında, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ''alenen hakaret'' ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davaya bakan mahkeme, savunması alınamayan ve kendisine ulaşılamayan Kanter hakkında yakalama kararı çıkardı

FETÖcü Kanter hakkında bir yakalama kararı daha

Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi hakkında, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ''alenen hakaret'' ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter'in TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yazdıklarına yer verildi.

İddianamede, şüpheli Kanter'in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınmadığı belirtilerek, şüphelinin ''alenen hakaret'' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, davaya ilişkin düzenlediği tensip zaptında, sanık Kanter'in ifadesi alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme, ilk duruşmanın da 1 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 18:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cemal cemal

Bu it hakkında hiç bir karar alınmasa Türkiye arıyor diye abd den oturma izni çıkartırır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.02.2018 19:43
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