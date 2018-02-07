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Bilm'Ece'

İTÜ’lü Ece, 9 yıl önce ’ne gitti. Bir iş hanından başına 250 kiloluk cam düştü. 22 kez ameliyat oldu. Mahkeme 2 milyon 231 bin TL’lik tazminata hükmetti. Ancak davalı şirketlerden biri battığı için para ödenmedi. Bu kez firmanın ‘diriltilmesi’ yani ihya davası gündeme geldi...

BilmEce
Ece Turhan (27)... öğrencisiydi... 9 yıl önce İstiklal Caddesi'ne gitti. Caddede yürürken üzerine AFM İşhanı'nın 5'inci katından 7.5 metre uzunluğunda 250 kilogramlık bir cam kütlesi düştü. Hayatının 3.5 ayını yoğun bakımda geçirdi. Tam 22 kez ameliyat edildi. Gözlerinde yüzde 90 görme kaybı meydana geldi. Aile hukuk mücadelesine girişti. Ailenin avukatı, bina sahibi ile işletmeci, tadilat ve pencerenin imalatını yapan şirketten tazminat istendi.


DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme 8 yıl sonra aileye 2 milyon 231 bin TL ödenmesine hükmetti. Ancak para ödenmedi. Mahkemenin kararı bazı davalılar tarafından istinaf mahkemesine taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi 15 Kasım 2017'de dava dosyasının usulden bozulmasına karar verdi. Kararda, davalılar arasında gösterilen Ada Yön İnşaat Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Tic. Ltd. şirketinin zorunlu olarak tasfiyeye alındığı belirtildi. Davalı şirketin 9 Ekim 2014 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden resen terkin edildiği kaydedildi. Ticaret sicilinden terkin olduğu için ihya davasının açılması gerektiği ifade edildi. Yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşması dün İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme ihya davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Bu arada limited şirketler kapatıldıktan sonra borçların ortaya çıkması halinde asliye ticaret mahkemelerinden şirketin canlandırılması, bir başka ifadeyle şirketin ihyası bir davayla talep edilebiliyor.


Ali OKTAY
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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