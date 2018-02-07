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Bakan Albayrak'tan şehit ailelerine ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde roketli saldırılarda şehit olan Ahmet Şanverdi, Fatma Avlar ve Rifat Sinirli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Albayrak "Bugün şehit ailelerine yaptığımız ziyaretlerde gördük ki, bu millet tek vücut ve 81 milyon olarak kimse bizi yıkamayacak. Bu millet ve bu devlet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancılarıdır. Allah'ın izniyle bugünler bizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde roketli saldırılarda şehit olan Ahmet Şanverdi, Fatma Avlar ve Rifat Sinirli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 13:12
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Naim Naim

Allah razı olsun bakanımızdan.

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cevapla 07.02.2018 13:35
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