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'de kritik bölge terörden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 'de bulunan Mehmetçik ve birlikleri köyünü teröristlerden temizledi.

Afrinde kritik bölge terörden temizlendi

AA'nın geçtiği habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri () ve (), Zeytin Dalı Harekatı'nda 'in kuzeyindeki köyü ve alt yerleşimlerini terörden temizledi.

YARALI ASKERLER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Öte yandan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı.

Yaralılar, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına getirildi.

ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi..

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 16:44
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