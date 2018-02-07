AA'nın geçtiği habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terörden temizledi.



YARALI ASKERLER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Öte yandan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında devam eden 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada 2 Türk askeri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 8 mensubu yaralandı.



Yaralılar, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktasına getirildi.



ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi..