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Portakal da Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kesti

ile , 'nun yeniden genel başkanlık görevine seçilmesinin doğru olmadığını söyledi

Portakal da Kılıçdaroğlundan ümidi kesti

CHP Genel Başkanı 'nun kurultayda yeniden seçilmesiyle kamuoyunda "liderlik" tartışmaları yeniden alevlendi.

8 SEÇİM KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 8 seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler, Avrupa'da seçim kaybeden herkesin görevi bıraktığını hatırlatıyor. CHP Lideri'nin genel başkanlık koltuğunda oturmasından memnun olmayan son iki isim ise, ile oldu.

"2019'DA SONUÇ DEĞİŞMEZ"

19.00 haberiyle izleyicinin karşısına çıkan Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 8 seçim kaybettiğini hatırlatarak 2019 yılında yapılacak seçimlerde sonucun farklı olmayacağını söyledi.

"DEĞİŞİM FIRSATI KAÇTI"

Portakal'ın bu sözlerinden sonra bir yorum da İsmail Küçükkaya'dan geldi. Çalar Saat programıyla sabah saatlerinde izleyicinin karşısına çıkan Küçükkaya, CHP'de değişim fırsatının kaçtığını savundu.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 08:05
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