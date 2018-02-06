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Ölüm boşluğu

’da kahvaltı için ekmek almaya giden Birol Yılmazlar, bina ile yol arasındaki boşluğa düşüp öldü. Yakınları sinir krizi geçirdi

Ölüm boşluğu
Görünmez kaza dün Beyoğlu'nda meydana geldi. Kahvaltı için ekmek almak üzere evinden çıkan 53 yaşındaki Birol Yılmazlar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 2 metre derinliğindeki bina kenarındaki boşluğa düştü. Başını ve vücudunun çeşitli yerlerini betona çarpan Yılmazlar, hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Yılmazlar'ın düştüğü yerde inceleme yaptı. Talihsiz adamın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Mustafa KAYA
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