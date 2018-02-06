Ölüm boşluğu

Görünmez kaza dün İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Kahvaltı için ekmek almak üzere evinden çıkan 53 yaşındaki Birol Yılmazlar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 2 metre derinliğindeki bina kenarındaki boşluğa düştü. Başını ve vücudunun çeşitli yerlerini betona çarpan Yılmazlar, hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Yılmazlar'ın düştüğü yerde inceleme yaptı. Talihsizadamın ölüm haberinialan yakınları sinir krizigeçirdi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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