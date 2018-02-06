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'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 'nda, Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusunun ele alındığı bildirildi.

Külliyede güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen 'nda, Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı si'nde gerçekleştirilen toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, ayrıca Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu.

Toplantıya, Başbakan , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratlar katıldı.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 22:35
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