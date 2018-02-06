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Avrupa Birliği'nden açıklaması

yetkilileri, Erdoğan ile 26 Mart'ta görüşecek. AB'den yapılan açıklamaya göre, ile AB zirvesi Varna'da yapılacak.

Avrupa Birliğinden Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı , AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Dönem Başkanı olan 'ın Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı 'la bir araya gelecek.

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, Twitter hesabından Tusk ve Juncker'in Erdoğan'a yazdığı mektubu yayınladı.

Buna göre, Juncker, Tusk ve ülkesinin AB Dönem Başkanı olması nedeniye Borisov, 26 Mart'ta Varna'da Erdoğan ile görüşecek.

Mektupta liderler, geçen yıl 25 Mayıs'ta Erdoğan, Tusk ve Juncker arasında Brüksel'de yapılan toplantıyı hatırlatarak, sonrasında da ulaşım, ekonomik iş birliği, terörle mücadele ve dış politika gibi konularda üst düzey görüşmeler yapıldığını anımsattı.

'nin AB üyesi ülkeler ile geliştirdiği ilişkilerin memnuniyetle karşılandığına yer verilen mektupta, liderler arasındaki görüşmenin 26 Mart'ta çalışma yemeği şeklinde gerçekleştirilmesi hususunda AB Konseyi Başkanlığının mutabık kaldığı bildirildi.

Mektupta, söz konusu görüşmenin ortak çıkarların belirlenmesi ve Türkiye'deki son gelişmelerin ele alınması açısından iyi bir fırsat olduğuna değinilerek, görüşmenin, aynı zamanda ilişkilerin nasıl daha ileriye taşınabileceğinin belirlenmesine de hizmet edeceğine işaret edildi.

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  • 06 Şubat 2018, Salı 20:09
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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reis reis

onlar gelsin ayağımıza

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 01:31
mehmet mehmet

baska bir oyalama taktiği...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2018 21:24
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