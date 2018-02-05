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Yerli ve 'ların parça ve yazılımları tamamen Türkçe!

Gazete Habertürk yazarı Murat Bardakçı, insansız hava araçlarının, yani silahsız olan ""lar ile silahlı ""ların üretildiği tesisi gezdi.

Murat Bardakçı gözlemlerini böyle anlattı...

İHA'LARIN ÜRETİM MEKÂNINI GÖRSENİZ İFTİHAR EDERSİNİZ!
Hafta içerisinde, Bayraktar ailesinin sahibi olduğu "Baykar" şirketinin insansız hava araçlarını, yani silâhsız olan "İHA"lar ile silâhlı "SİHA"ları ürettiği tesisi gezdim.

Böyle bir tesisin millî güvenlik sırrı olması gerektiğine inandığım için nerede olduğunu, yani Afrin'de devam eden operasyonda elde edilen başarılarda gücü ve etkisi çok daha iyi anlaşılan bu insansız hava araçlarının üretim mekânlarının yerini yazmayacak, sadece birkaç izlenimimi aktaracağım.

Hani evinizde kendi başınıza monte ettiğimiz elektronik gereçlerde panellerin ve parçaların üzerinde "front size", "don't push" yahut "fragile" yani "ön taraf", "bastırmayın", "kırılabilir" gibisinden İngilizce ifadelerle uyarılar vardır ve artık her elektronik âlette böyle İngilizce sözlerin bulunmasına hepimiz alışmışızdır ya...

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 16:20
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