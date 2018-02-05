Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekata katılan bir tankın, terör örgütü mensuplarının tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir tankın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı kaydedildi.

Saldırıda, tankın hafif hasar aldığı belirtilerek, personel zayiatının bulunmadığı vurgulandı.