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'dan Afrin açıklaması

'dan yapılan son dakika açıklamasında, " Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır. Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır" denildi.

TSKdan flaş Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanlığınca, Harekatı kapsamında bölgesinde harekata katılan bir tankın, terör örgütü mensuplarının tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait bir tankın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı kaydedildi.

Saldırıda, tankın hafif hasar aldığı belirtilerek, personel zayiatının bulunmadığı vurgulandı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 17:45
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