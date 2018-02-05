Şehide son bakış

Şehidin cenazesi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda annesi Zeynep, babası Mustafa Akgül ile yakınları, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenaral Özkan Edip Akgülay, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından karşılandı.

Akgül'ün cenazesini şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ve yakınları gözyaşı döktü. Akgül'ün cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Çorum'un Alaca ilçesine götürüldü

Taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Eyvaz, şehidin yarın memleketine getirilmesini beklediklerini dile getirerek, "Şehidimizi yarın son yolculuğuna uğurlayacağız. Ailesi başta olmak üzere TSK'mızın ve ilçe halkımızın başı sağ olsun" diye konuştu.

Şehit Aygül'ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı belirtildi. Şehidin 3 kardeşi olduğu, 1.5 yıldır nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı, yaz başında da evleneceği öğrenildi.

KONYALI ŞEHİDİN CENAZESİNE KOMUTANI DA KATILDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi Konya'ya getirildi. Şehit Seçen'in cenazesi, askeri uçakla getirildiği Konya Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılanırken törene, aynı saldırıda ayağından yaralanan şehidin komutanı Uzman Çavuş Sedat Kurtoğlu da katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Seçen'in cenazesi, bugün memleketi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.