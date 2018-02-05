Huruz Dağı temizlendi

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Roketle tankımıza yapılan saldırı noktaları, ateş altına alındı. Gece boyunca teröristlerin kafasına bombalar yağdı. Sabahın ilk ışıklarında 8 şehit verdiğimiz Huruz Dağı terörden temizlendi
Zeytin Dalı Harekatı'nın 16. gününde Afrin'de PYD/PKK'lı teröristlerin saldırılarında 8 askerin şehit düştüğü bölgeler aralıksız vuruldu. Saldırıların hemen ardından gerçekleşen operasyonlarda terör örgütü hedefleri hem havadan hem de karadan ateş altına alındı. Azez'in Kuzeybatı kırsalında bulunan hedefler adete bombardıman tutuldu. Gece boyunca devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerin tanka hain saldırıyı düzenleyip 5 askerimizi şehit ettiği Afrin'in kuzeyindeki Huruz Dağı da terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi. Huruz Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağ yakınlarında operasyonlar devam etti.
HAC BİLAL KÖYÜ ALINDI Diğer taraftan Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyü de PYD/PKK'dan kurtarıldı. Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri de, Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri, Fırtına obüsleriyle yoğun olarak ateş altına aldı TSK ve operasyonlara destek verenÖSO güçleri harekatın başından buyana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beşbeldesinde 1'i belde merkezi, 21'i köy,biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejikdağ veya tepe olmak üzere 32 noktayıörgütten kurtarmış oldu.
1027. TEPESİ ELE GEÇİRİLDİ TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısında Raco beldesine bağlı 1027. Tepesi'ni terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı. Böylece toplam 33 nokta hainlerden temizlenmiş oldu.
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