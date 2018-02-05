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Du'WAR'

NATO, gerçek yüzünü gösterdi. ABD’li subay, İzmir’deki karargahın duvarına asılan bayrağın indirilmesini istedi

DuWAR
Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, terörle mücadele ederken Afrin'de şehadet mertebesine ulaştı. İzmir Buca'daki komşuları, tüm mahalleyi bayrakla donattı.



Şehidin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarına da bayrak asıldı. ABD'li nöbetçi subay ise buna karşı çıktı. Ama kimse geri adım atmadı. Bayraklarımız yerinde kaldı.

  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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