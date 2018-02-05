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Şehidin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarına da bayrak asıldı. ABD'li nöbetçi subay ise buna karşı çıktı. Ama kimse geri adım atmadı. Bayraklarımız yerinde kaldı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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