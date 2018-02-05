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Erdoğan'ın ziyaret ettiği 'da gösteri yasağı

Erdoğan'ın Vatikan'da ile bugün yapacağı görüşme nedeniyle 'nın başkenti 'da gösteri yasağı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın ziyaret ettiği Romada gösteri yasağı

59 yıldır ilk kez bir 'nın Vatikan'a yapacağı kritik ziyaret için n yetkililer 24 saat boyunca 'nın merkezinde gösteri ve protesto yasağı ilan etti.

Buna karşın AFP'nin haberine göre İtalya'daki Kürt derneklerine üye olduğu belirtilen 200 kişinin Vatikan yakınlarında Afrin konulu oturma eylemi yapması bekleniyor. İtalyan polisinin gösteri yasağı sürerken bu eyleme nasıl tepki vereceği bekleniyor.

3 bin 500 İtalyan polisinin Cumhurbaşkanı 'ı ziyaret süresince koruyacağı bildirilmişti.

YOĞUN PROGRAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda törenle karşılanacak.

Katoliklerin ruhani lideri ile baş başa görüşecek Erdoğan, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

Programın bir sonraki adımında Roma'da 'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği var.

Bunun ardından Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.

Dün gece Roma'ya hareket eden Erdoğan'ın bu akşam Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 10:37
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