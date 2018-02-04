Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar Adıyaman'da 4 bin 297, Batman'da 5 bin 397, Diyarbakır'da 16 bin 692, Gaziantep'te 20 bin 813, Kilis'te bin 152, Mardin'de 8 bin 387, Siirt'te bin 297, Şanlıurfa'da 13 bin 515 ve Şırnak'ta 11 bin 111 konut olmak üzere 82 bin 661 konutun inşasına başlandı. Bu konutların 53 bin 499'unu tamamladı.
Terörden temizlendi çehresi değişti
Terörden temizlenerek yenilenme çalışmalarına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çehresi değişti. Bölgede inşaatına başlanan 176 bin 329 konutun 137 bin 94'ü tamamlandı.
Etiketler: Güneydoğu Anadolu , Diyarbakır , Şırnak , Kilis , Batman , Hakkari , Malatya , Şanlıurfa , Siirt , Adıyaman , Gaziantep , konut
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Allah razi olsun rüyam görse enanmazdım bize ne söz verdiler hep yapiyorlar çok sağlam oldi
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