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Terörden temizlendi çehresi değişti

Terörden temizlenerek yenilenme çalışmalarına başlanan Doğu ve Bölgesi'nin çehresi değişti. Bölgede inşaatına başlanan 176 bin 329 un 137 bin 94'ü tamamlandı.

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  • 04 Şubat 2018, Pazar 15:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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İbraim İbraim

Allah razi olsun rüyam görse enanmazdım bize ne söz verdiler hep yapiyorlar çok sağlam oldi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.02.2018 17:10
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