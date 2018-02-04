Terörden temizlendi çehresi değişti

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar Adıyaman'da 4 bin 297, Batman'da 5 bin 397, Diyarbakır'da 16 bin 692, Gaziantep'te 20 bin 813, Kilis'te bin 152, Mardin'de 8 bin 387, Siirt'te bin 297, Şanlıurfa'da 13 bin 515 ve Şırnak'ta 11 bin 111 konut olmak üzere 82 bin 661 konutun inşasına başlandı. Bu konutların 53 bin 499'unu tamamladı.