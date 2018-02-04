Polis dehşeti

İlgi bekleyen polisler, olay çıkardı. Gittikleri kokoreççiyi birbirine kattı. Olay, geçen 28 Ocak'ta Karaman'da yaşandı. Komiser yardımcısı E.E., özel harekat polisi B.Ş. ve iki meslektaşıyla birlikte FatihTaşkıran'a ait kokoreççiye gitti. E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre 'Neden bizimle daha çokilgilenmiyorsunuz?' diyerek kulağını çekip, tokat attı. 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Taşkıran, E.E.'ye, 'Elemanımızınbir kusuru mu oldu, neden tokatattınız?' diye sordu. Öfkelenen polis, işyeri sahibini yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi.
'ŞİKAYETÇİYİM' Özel harekatçı B.Ş., servis yapan garsonu dövdü. E.E., belindeki tabancasını çıkarıp, Taşkıran'ın başına dayadı. Müşteriler korku ve panik içinde dışarı çıktı. Kavga sonlandırıldı. Olay, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kokoreççi FatihTaşkıran, "O gün orada masum onlarca kişiye zarar verebilirlerdi. Bu kişilerden şikayetçiyim. Beni maddi, manevi zarara uğrattılar. Bu kişilerin gerekli cezaları almalarını istiyorum. Ben dükkanımın karşısındabulduğum iki adet boş kovanı dakarakola teslim ettim. Çünküdışarı çıktığında havaya ateşaçmış. Şikayetçiyim" dedi.
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