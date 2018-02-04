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Polis dehşeti

’da 4 polis memuru, kokoreççide kendileriyle ilgilenilmediğini öne sürdü. Garsonu tokatlayıp, işyeri sahibinin başına silah dayadı. Dehşet anları kameralara yansıdı

Polis dehşeti
İlgi bekleyen polisler, olay çıkardı. Gittikleri kokoreççiyi birbirine kattı. Olay, geçen 28 Ocak'ta 'da yaşandı. Komiser yardımcısı E.E., özel harekat polisi B.Ş. ve iki meslektaşıyla birlikte Fatih Taşkıran'a ait kokoreççiye gitti. E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre 'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?' diyerek kulağını çekip, tokat attı. 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Taşkıran, E.E.'ye, 'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?' diye sordu. Öfkelenen polis, işyeri sahibini yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi.


'ŞİKAYETÇİYİM'
Özel harekatçı B.Ş., servis yapan garsonu dövdü. E.E., belindeki tabancasını çıkarıp, Taşkıran'ın başına dayadı. Müşteriler korku ve panik içinde dışarı çıktı. Kavga sonlandırıldı. Olay, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kokoreççi Fatih Taşkıran, "O gün orada masum onlarca kişiye zarar verebilirlerdi. Bu kişilerden şikayetçiyim. Beni maddi, manevi zarara uğrattılar. Bu kişilerin gerekli cezaları almalarını istiyorum. Ben dükkanımın karşısında bulduğum iki adet boş kovanı da karakola teslim ettim. Çünkü dışarı çıktığında havaya ateş açmış. Şikayetçiyim" dedi.
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