Ölümcül çarpışma

Kayseri'de KazımErkan (25), dünmotosikletiyle yola çıktı.Coşkun K.'nın kullandığıotomobil ile çarpıştı.Kazada, Kazım Erkan ilearkasında oturan KemalMert Karaca yaralandı.Yaralılar, çevredekilerinçağırdığı ambulanslaKayseri Eğitim veAraştırma Hastanesi'nekaldırıldı. Erkan,doktorların tüm çabasınarağmen kurtarılamadı.Kazanın ardındanotomobil sürücüsüCoşkun K., ifadesinebaşvurulmak üzere polismerkezine götürüldü.
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