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Ölümcül çarpışma

Ölümcül çarpışma
Kayseri'de Kazım Erkan (25), dün motosikletiyle yola çıktı. Coşkun K.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Kazım Erkan ile arkasında oturan Kemal Mert Karaca yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Coşkun K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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