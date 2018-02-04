Afrin'de terör hedeflerine yönelik operasyon sürüyor. Türk tankının saldırıya uğramasının ardından, söz konusu bölgedeki teröristler yoğun ateş altına alındı. Terör örgütünün Afrin kent merkezinde hendekler kazıp duvarlar ördüğü belirtiliyor.
AA'nın haberine göre TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü harekat nedeniyle birçok bölgeden geri çekilmek zorunda kalan terör örgütü PYD/PKK, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezi civarında savunma amaçlı hazırlıklar yürütüyor.
HENDEK KAZMAYA BAŞLADILAR Terör örgütü Afrin'in dış mahallelerinde ve ana girişlerinde hendekler kazıp duvarlar örüyor. Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK, hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor.
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