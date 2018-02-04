Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesi teröristlerden alındı.

Dün TSK, Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.

Şeyh Horoz (Huruz) Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.

TSK VE ÖSO HAC BİLAL KÖYÜNÜ PYD/PKK'DAN TEMİZLEDİ

TSK ve ÖSO'nun birlikte gerçekleştirdiği Afrin Harekatı 16'ıncı gününde. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

"31 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI"

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 nokta örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü."

"932 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün 16. gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısını 932 olarak açıkladı.

Sabah TSK'dan yapılan açıklamada da "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütlerine ait 5 hedef imha edilmiş, 35 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.