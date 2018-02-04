Aday adayları şokta

CHP Kurultayı'ndaki genel başkanlık yarışına 4 isim adaylığını açıklamıştı. Ancak kurultayda yalnızca 2 isim vardı. Kurultay'da görülmeyen İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal ve YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun CHP tüzüğünün öngördüğü yeterli oyu toplayamadığı öğrenildi. CHP'de kurultayda genel başkan adayı olabilmek için, kurultay delegelerinin yüzde 10'unun imzası yani 126 delege gerekiyordu. Sosyal medyada, Eminağaoğlu'nun aday adayı olmasının bile partinin aslında hiçbir umut vaad etmediğinin bir kanıtı olarak gösterildi. Ümit Kocasakal ise delegelere birer mektup gönderip onların desteğini alacağını umuyordu. Ancak 126 imza toplayamayan Kocasakal da büyük bir moral bozukluğu yaşadı.
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