Tam gaz Afrin

Zeytin Dalı Harekatı'nın 14. gününde Mehmetçik'in operasyonları hız kesmedi. Önceki gün Ali Kar, Zara ve Bülbül'ün bir günde el değiştirmesiyle kuzey cephe hattı birleşti, operasyonda alınan bölgelerin büyüklüğü 115 kilometrekare oldu. Dün sabah saatlerinde Bülbül'ün alınmasının ardından Özel Kuvvetler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Raco'ya operasyon başlattı. Azez'de doğu cephesinin açıldığı bölgedeki ÖSO'nun polis güçleri birkaç bomba yüklü araç yakaladı. Öğlen saatlerine doğru Raco bölgesini Türk savaş uçakları bombaladı. Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin karşısındaki terör mevzilerinin çoklu roketatar ve topçu birliklerince bombardımana tutuldu. Bölgeden ulaşan bilgilere göre kuzeyden gelen birliklerin Burseya Dağı'nın arkasından dolaşarak doğu cephesinde hazır kıta bekleyen askerlerle buluşup Afrin yürüyüşüne devam edeceği öğrenildi.
PYD'YE SİLAH DARBESİ Batı cephesinde ise stratejik tepelerin kontrolünü ele geçirmeyi başaran Mehmetçik, Raco ve Cinderes beldelerinedüzenlenecek büyükoperasyon için hazırlıklarınadevam etti. Kilis'ten bölgeye çok sayıda tank ve zırhlı araç takviye için gönderildi. Bu arada bölgede SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi ile PYD/PKKmensubu teröristlerden çoksayıda silah ve mühimmatele geçirildi.
REYHANLI'DAACI ÜSTÜNE ACI AFRİN'deki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ağır yaralanan Ahmet Şanverdi, kurtarılmadı.
GÖKTÜRK-1'DEN TAKİP Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı'ndaki en yakın dostu ise Göktürk-1 uydusu oldu. Görüntü aktararak teröristlere göz açtırmayan Göktürk-1 günde 250'den fazla fotoğrafı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderiyor. (Barış ŞİMŞEK)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.