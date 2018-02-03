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Tam gaz Afrin

Mehmetçik, Zeytin Dalı’nın 14. gününde kuzey cephesini birleştirip Afrin’e doğru ilerleyişini sürdürdü. Batıda Raco bombardımana tutuldu. Bölgeye çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi

Tam gaz Afrin
Zeytin Dalı Harekatı'nın 14. gününde Mehmetçik'in operasyonları hız kesmedi. Önceki gün Ali Kar, Zara ve Bülbül'ün bir günde el değiştirmesiyle kuzey cephe hattı birleşti, operasyonda alınan bölgelerin büyüklüğü 115 kilometrekare oldu. Dün sabah saatlerinde Bülbül'ün alınmasının ardından Özel Kuvvetler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Raco'ya operasyon başlattı. Azez'de doğu cephesinin açıldığı bölgedeki ÖSO'nun polis güçleri birkaç bomba yüklü araç yakaladı. Öğlen saatlerine doğru Raco bölgesini Türk savaş uçakları bombaladı. Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin karşısındaki terör mevzilerinin çoklu roketatar ve topçu birliklerince bombardımana tutuldu. Bölgeden ulaşan bilgilere göre kuzeyden gelen birliklerin Burseya Dağı'nın arkasından dolaşarak doğu cephesinde hazır kıta bekleyen askerlerle buluşup Afrin yürüyüşüne devam edeceği öğrenildi.


PYD'YE SİLAH DARBESİ
Batı cephesinde ise stratejik tepelerin kontrolünü ele geçirmeyi başaran Mehmetçik, Raco ve Cinderes beldelerine düzenlenecek büyük operasyon için hazırlıklarına devam etti. 'ten bölgeye çok sayıda tank ve zırhlı araç takviye için gönderildi. Bu arada bölgede SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi ile PYD/PKK mensubu teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

REYHANLI'DA ACI ÜSTÜNE ACI
AFRİN'deki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ağır yaralanan Ahmet Şanverdi, kurtarılmadı.

GÖKTÜRK-1'DEN TAKİP​
Mehmetçik'in 'ndaki en yakın dostu ise Göktürk-1 uydusu oldu. Görüntü aktararak teröristlere göz açtırmayan Göktürk-1 günde 250'den fazla fotoğrafı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderiyor. (Barış ŞİMŞEK​​)


Uğur YILDIRIM
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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