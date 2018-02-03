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destekçileri 'da Türk vatandaşına saldırdı

'da her gün gösteri düzenleyen yandaşları, Salzgitter-Lebenstedt şehrinde Türk vatandaşlarına saldırdı.

PKK destekçileri Almanyada Türk vatandaşına saldırdı

'yı destekleyen 'nın ülkesinde beslediği terör destekçileri, Türk vatandaşlarına saldırmaya devam ediyor. Salzgitter-Lebenstedt kentinde yapılan gösteri yerinden aracıyla geçen bir Türk, saldırıya uğradı.

"ÇOCUKLARI DA YANINDAYDI"
Salzgitter-Lebenstedt kentinde yaşan 42 yaşındaki esnaf Bülent Demir, terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan 'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti.

Demir, ''600 civarında /PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.'' ifadelerini kullandı.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 09:13
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Selami Tuncer Selami Tuncer

Bu köpekler anca böyle kalabalik olunca havlar ve saldirirlar cünkü köpekler iste! sonuncunuz da geberene kadar sizi avlamaya devam edicez köpekler! gebermeye mahkumsunuz!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.02.2018 11:15
ihsan ihsan

alman büyükelçisi derhal dış işlerine çağrılsın notta verilsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.02.2018 10:33
Anadolu Anadolu

Kokusmus alman bozmalari buna neden mudahale etmiyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.02.2018 09:21
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