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Yol Durumu
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'ye üye olmak istedi

üyeliği için 'ye üye olmak isteyen 'nün talebi reddedildi.

Nevşin Mengü CHPye üye olmak istedi

CNN Türk'ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma konusunda uyarılarda bulunan , 'ye üye olmak istedi.

CHP'YE ÜYE YAPMADILAR
listelerine girebilmek için, Selin Sayek Böke ve 'in başını çektiği grup ile hareket eden Nevşin Mengü, kararıyla partiye üye olmak istedi. Ancak Mengü'nün bu talebi reddedildi.

CHP'DE KOLTUK KAVGALARI
Her zaman tarafsız olduğunu savunan, 'deki medyayı objektif olmamakla suçlayan Nevşin Mengü, partiye üye olabilseydi 'nun karşısındaki grup içerisinde yer almış olacaktı.

PARTİNİN KURALI
Partinin tüzüğüne göre; yetkili kurullara aday olabilmenin ilk şartı; parti üyeliği. Kurultay sürecinde ancak MYK kararı ile partiye aday olunuyor.

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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi 10:06
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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YALAN D&#220;NYA YALAN DÜNYA

İNSANDA AKIL OLSA GİDİP CHP YE ÜYE OLURMU ,ALLAH AŞKINA DELİKANLICA DÜRÜSTÇE SÖYLEYİN,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2018 20:54
KARTAL KARTAL

DİKKAT RESİMDEKİ KIZ NEVSİNE HAKİM OLAMAYIP C H P ÜYELİGİ RET EDİLEN KIZIN RESMİDİR........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 03.02.2018 11:36
Egeli EFE Egeli EFE

BU PARTIYE OY VERENLER PKK VE VATAN HAINI FETÖDEN FARKI YOKTUR BU BÖYLE BILINE BENDE EGELIYIM BU CHPKK EN COK OYU DA NEDENSE EGEDEN ALIYOR MAALESEF BU CHPKK SIMDIYE KADAR EGEYE NE YAPTIDA BU EFE DIYARI EGELILER EN SADIK GIBI OY VERIYORLAR SAKIN OLAKI ATATÜRK PARTISI DEMEYIN EN COKDA ATATÜRKCÜ OLAN BEN KARSI CIKARIM CHPKK SÖYLEMLERLE ICINDE BARINDIRDIGI ZATLARLA NEYI SAVUNDUGUNU VE AMACININ NE OLDUGUNU CHPKK YA OY VEREN EGELILER BILMIYORLARMI HABERLERIMI YOK YOKSA BIR DOLAR VATANIMI SATIYORLAR AMAC ERDOGANI DEVIRMEK ISE ILLAKI PKKLILARLA FETÖCÜLERLEMI OLMAK GEREKIYOR ERDOGANI DEVIREYIM DERSEN TÜRKIYENIN KUYUSUNU KAZIYORLAR HER DARA DÜSTÜGÜNDE YA ABDYE YADA AB YE SIKAYET EDIYORLAR O SEREFSIZLERE KOZ VERIYORSUNUZ YA ABD AB KIMLER ÖNCE BUNU ÖGRENIN YAW BUNLAR KENDI CIKARLARI OLMAZSA ANANIDABABANIDA SATARLAR BUNLARI BILMIYECEK DELI OLMAK GEREKIR CHPKK OY VEREN EGELILERE SORUYORUM YA TÜRK ASKERI GÜVENLIK ICIN BIR MÜCADELE VERIYOR SIMDI BURADA AMAC ERDOGANMI VATANMI HANGISI ÖNEMLI SIZCE

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 03.02.2018 10:57
ihsan ihsan

programlarında yanlı olduğu açık görülüyordu bunu tutan tv kanalıda öyle

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 03.02.2018 10:30
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