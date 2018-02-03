İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de "Zeytin Dalı Harekatı"'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve terör örgütlerine ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtilen açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.

15 HEDEF İMHA EDİLDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur.

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."