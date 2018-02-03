Erdoğan: Siz daha çok ağlayacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Ne diyoruz yürüyeceksin millet arkandan yürüyecek. Beşer planında biz güne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik.

Ülkemize kurulan tüm kumpasları sahiplerinin başlarına geçireceğiz.

AP'YE SERT TEPKİ

Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.

Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Avrupa teröre karşı gereğini yapmazsa Türkiye uyarılarını sürdürecek.

Hala delikli devirden bahseden Kılıçdaroğlu, hiçbir şeyden haberi yok. Şu an Afrin'de yerli silahlarla mücadele ediyoruz.

Bütün bu büyük projeleri yapabilme imkanına milletimizin temel meselelerini hallederek ulaştık.

DAHA DÜNE KADAR SIRTLARINI DAYADIKLARI GÜCE...

Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz."