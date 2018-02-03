Başbakan Yıldırım, partisinin 6. olağan il kongresine katılmak üzere Tekirdağ'a geldi. Başbakan Yıldırım, kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'nun dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Kendisini dinleyenlere, "2019'a hazır mısınız, Tekirdağ destan yazacak mı?" sorusunu yönelten Yıldırım, "İl başkanımızı biliyorsunuz. Cüneyt Bey. Yakışıklı, çalışkan... Tekirdağ'a Cüneyt Yüksel başkanımızla beraber yerel yönetimlerde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeni bir başarıya ve zafere imza atmaya var mısın Tekirdağ? Maşallah. Tekirdağ, işi bitirmiş. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Yıldırım, vatandaşların Ergene havzasına ilişkin talepleri üzerine ise şunları kaydetti:

"Merak etmeyin. Ergene havzasını da tamamlayacağız. Yollarını da tamamlıyoruz. Hiç merak etmeyin. Ergene'deki yolları normalde belediyenin yapması lazım. İçerideki yolları... Yapamıyor. Bunların zaten yaptıkları bir şey yok. Konuşuyorlar. O halde 2019'da işi ehline vereceğiz değil mi? Şimdi çıkmış bugün kongrede diyor ki 'Filan yeri de alacağız. Filan şehri de alacağız.' Bol keseden atıyor. Sen bırak orayı burayı almayı. Tekirdağ ak hizmetle tanışıyor. Bunu da göreceksin yakında."

"KAHRAMAN ASKERLERİMİZE TEKİRDAĞ'DAN SELAM GÖNDERİYORUZ"

Vatandaşların "Salonda yer yok. İçeriye almıyorlar." ifadeleri üzerine Yıldırım, "İçeride yer yok. Yerimiz dar gönlümüz geniş evelallah. Allah sizden razı olsun. Demek ki Tekirdağ'a daha büyük salonlar lazım. Artık salonlar almıyor. İnşallah daha güzel günlerle ve daha güzel vesilelerle beraber olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bugün, Afrin'de Doğu'da ve Güneydoğu'da birliğimiz ve kardeşliğimiz için, teröre son vermek için gece gündüz mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize, kahraman askerlerimize Tekirdağ'dan selam gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.