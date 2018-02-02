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, Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen silahları paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünden ele geçirilen silahları paylaştı.

'dan yapılan açıklamada, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı:

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 08:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bu füzeyi sayekin gözüne sokun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 02.02.2018 10:40
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