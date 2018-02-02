TSK'dan yapılan açıklamada, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı:
TSK, Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen silahları paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünden ele geçirilen silahları paylaştı.
Etiketler: TSK , PKK , Zeytin Dalı Harekâtı
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