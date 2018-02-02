Savunmada yerli güç hamlesi
Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı en aza indirmek için milli silah ve araç sistemlerinin üretimine ağırlık veriliyor. Bu kapsamda 35 milyar liralık 55 yeni proje hayata geçiriliyor
1974'ten itibaren milli savunma sanayiinin temelini atmaya başlayan Türkiye, 2011'den itibaren bu alandaki ivmeyi hızlandırdı. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, ABD'ye rağmen başlatılan operasyonun milli savunma sanayii alanında atılan adımların önemini de tescil etti.
7 saatlik toplantı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin ilk toplantısı, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, 35 milyar lira bedeli olan 55 proje değerlendirildi. Toplantıda, Zeytin Dalı Harekâtı'nın savunma sanayiinde milli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Yeni yasal düzenlene ile Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin karar alanına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra polis ile jandarmanın güvenlik ihtiyaçları da eklendi. Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda değerlendirmelerde bulundu.
Önemli projeler
Savunma sanayii alanında öne çıkar bazı önemli projeler şöyle:
Türkiye, Fransa ve İtalya şirketlerinin oluşturduğu EUROSAM Konsorsiyumu tarafından üretilecek füze savunma sistemi EUROSAM sistemi.
Altay ana muharebe tankının seri üretimi.
Mayına karşı korumalı taktik tekerlekli araç Kirpi, Cobra2 zırhlı taktik araç, Ejder Yalçın zırhlı taktik araç, Samur seyyar yüzücü hücum köprüsü.
Milli gemi projesi, korvetler ile firkateyn, LHD çok maksatlı amfibi hücum gemisi, LST amfibi gemi, MOSHIP deniz ana kurtarma gemisi, Sahil Güvenlik arama kurtarma gemisi, YTKB karakol botu.
HÜRKUŞ eğitim uçağı, HÜRKUŞ silahlı savaş uçağı, TF-X milli savaş uçağı, ATAK taarruz keşif helikopteri, Anka İHA, Bayraktar Silahlı İHA, GÖKTÜRK yer gözetleme uyduları. Terörle mücadelede hayati önemdeki insansız hava araçlarının seri üretimi artırılacak.
88 milyarlık savunma bütçesi
2018 bütçesinde en büyük artış savunma kaleminde olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi yüzde 41, İçişleri Bakanlığı bütçesi yüzde 25, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi yüzde 42 ve Emniyet Genel Müdürlğü bütçesi yüzde 18 artırıldı. Ödeneğin 88 milyarı savunmaya ayırıldı.
STAMP sahil güvenlik silah sistemi, MPT-76 milli piyade tüfeği, UMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, OMTAS orta menzilli tanksavar füze sistemi, Cirit lazer güdümlü füze, SOM-J seyir füzesi.
Siber güvenlik alanında HAVA
SOJ, KARA SOJ, SİSAMER, KAYI,
HEWS sistemleri.
Araştırma-Geliştirme aşamasında
olan Avcı, Mildar, Tuygun, Ulak, İpek,
Kristal projeleri.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , Savunma Sanayii
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