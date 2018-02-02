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'da bir ilk! Kırmızı alarm verildi

Vatikan'a 4-5 Şubat'ta yapacağı resmi te ile görüşecek, 'da Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı için kırmızı alarm verildi.

Romada bir ilk! Kırmızı alarm verildi

Erdoğan'ın 24 saat boyunca geçeceği güzergahların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği de açıklandı. Konvoy için alternatif yollar da programlandı. lılara 24 saat boyunca bazı anayolların trafiğe kapatılacağı da duyuruldu

'da ABD Başkanları'nın lerinde güvenlik güçlerinin sayısı 3 bini geçmiyordu.

Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra 'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 14:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

İyi ağırlayın Reis'i yoksa dünya size zindan olur !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2018 00:11
fatih fatih

bu vatikan ziyaretinin zeytin dalı ile bir ilgisi olabilirmi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır4
cevapla 02.02.2018 15:55
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