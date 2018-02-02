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süreleri uzatıldı iddiası yalan çıktı

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ''Uzun dönem silah altı askerlerin, süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadesinin yer aldığı açıklamanın sahte olduğu bildirildi.

Askerlik süreleri uzatıldı iddiası yalan çıktı

Hürriyet'in yaptığı 'askerlik süresi uzadı' haberi TSK tarafından yalanlandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir'' denildi.

İŞTE TSK'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA;

HÜRRİYET HABERİ ŞÖYLE DUYURMUŞTU:
'' ile olağanüstü hal teskere planlama toplantısı sonucu nihai kararı hafta başı resmi gazete yayını ile duyurulacaktır. Hali hazırda silah altında bulunan ER/ERBAŞ zorunlu süreleri yenilenmiş olup, bu kararın tüm silahlı kuvvetler ile milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kısa dönem askerlik görevlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını öncelikle bildirmeliyiz. Uzun dönem silah altı askerlerin , askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir. (Ek izin süreleri tanınacaktır.)

Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hali göz önünde bulundurarak bu kararı yerinde ve doğru bir planlama şekli olarak gördüğümüzü ve bu neden ile hızlı adımlarla yürürlüğe girmesini temin etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile alakalı bilgilendirme formu Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden yapılacaktır. Bu kararın Türk milleti ve Mehmetçiğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI''

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 09:00
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

Yahudi medyasından ne beklenirki

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2018 10:39
Neden anlamıyorsunuz? Neden anlamıyorsunuz?

Yanlış anlamışsınızdır. Onların vatanı da askeri de başka. ABD YPGli askerlerinin askerlik süresini uzatmıştır Hürriyet de onu duyuruyordur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2018 09:57
Misafir Misafir

Pkk dostlarını korumak için ne yapacağını konuyu nereye kaydıracağını sapıttı bu sözde haberci Hürriyet .Daha dün hastanede kedi haberi yalanlandı gazete değil yalan fabrikası

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2018 09:27
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