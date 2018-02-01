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Mavi büyüledi

Mavi kanlı ay büyüledi
Ayın her zamankinden daha büyük ve kırmızı görüldüğü süper mavi kanlı ay görüntüsü Türkiye'de de dün 18.34 sıralarında izlendi. semalarında oluşan muhteşem görüntü ise havadan drone ile görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte İstanbul Boğazı'na yansıyan yakamoz, adeta görsel bir şölen yarattı. , Mavi Ay ve tutulmaları 152 yılda bir meydana geliyor.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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