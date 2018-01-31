Suriye sınırına askeri sevkiyat ulaştı

Farklı birliklerden gönderilen aralarında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı(ZMA) ve tanklardan oluşan konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah saatlerinde kent merkezine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını taşıyan konvoy da bölgeye hareket etti.
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