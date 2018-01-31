Nefesi elektriğe bağlı

Bingöl'de oturan 4 kişilik Çakırcı ailesinin 17 aylık bebeği Usame Çakırcı, burun ve boğazından solunum cihazlarına bağlı yaşıyor. Doktorlar, minik yavrunun rahatsızlığına teşhis koyamıyor. Anne Filiz Çakırcı, "Hastalığı soru işareti olarakkaldı. Beslenme sıkıntısıyaşıyor. Eskiden gülüp, rahathareket edebiliyordu şu anbütün her şeyini kaybetti" diyor. En son yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, oğlunun yoğun bakıma kaldırıldığını da belirten anne, "Ayın 13'ünde kesilen elektrik sonucu çocuğum yoğun bakımlık oldu. Beyin hücrelerinin yüzde90'ı etkisi yitirdi. 10 günlük tedavi sürecinin ardından eve geldik, eve geldiğimiz gecede elektrik kesintisi tekrar yaşadık. Kimseden maddi olarakbeklentim yok sadece elektriktesisatlarını yenilesinler.Bizim evladımız söz konusu.Bir insanın hayatı paradandaha değerli değil" diyerek yardım istiyor.
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