Nefesi elektriğe bağlı

Bingöl'de oturan 4 kişilik Çakırcı ailesinin 17 aylık bebeği Usame Çakırcı, burun ve boğazından solunum cihazlarına bağlı yaşıyor. Doktorlar, minik yavrunun rahatsızlığına teşhis koyamıyor. Anne Filiz Çakırcı, "Hastalığı soru işareti olarak kaldı. Beslenme sıkıntısı yaşıyor. Eskiden gülüp, rahat hareket edebiliyordu şu an bütün her şeyini kaybetti" diyor. En son yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, oğlunun yoğun bakıma kaldırıldığını da belirten anne, "Ayın 13'ünde kesilen elektrik sonucu çocuğum yoğun bakımlık oldu. Beyin hücrelerinin yüzde 90'ı etkisi yitirdi. 10 günlük tedavi sürecinin ardından eve geldik, eve geldiğimiz gecede elektrik kesintisi tekrar yaşadık. Kimseden maddi olarak beklentim yok sadece elektrik tesisatlarını yenilesinler. Bizim evladımız söz konusu. Bir insanın hayatı paradan daha değerli değil" diyerek yardım istiyor.