Köprünün altından su akmadı

Trabzon'un Arsin ilçesinde sahil alanına 160 metre uzunluğunda kemer şeklinde demirden yaya köprüsü yapıldı. Her iki ucu karada olan, altından su akmayan ve çevrede aşk köprüsü adı verilen yapı, görenlerin ilgisini çekiyor. Burayı gezenler, "Altında bir gölet falan olsa iyi olurdu. 'Fıkra gibi'" diyor. Sosyal medyada ise fotoğrafı paylaşılan köprü için şu yorumlar yapılıyor: Bu köprüyü çözebilen var mı. Seyir köprüsü...
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