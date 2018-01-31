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İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceğini açıkladı.

İstanbulda 20 saatlik su kesintisi

'den yapılan açıklamada, " 'Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır.

Bu çalışma nedeniyle yarın saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:
Küçükçekmece : Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.
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Bakırköy : Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.
Avcılar : Gümüşpala Mahallesi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 06:48
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