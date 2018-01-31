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'Hav'ada tehlike!

Pilotlara pas geçirten köpekler için özel bir tim görev aldı. Apronda 24 saat boyunca nöbet tutan ekip, pistlere giren hayvanları kafeslemeye başladı

Havada tehlike!
Atatürk Havalimanı'nda aprona girerek uçuş trafiğini tehlikeye düşüren köpekler için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından oluşturulan köpek timi, 24 saat görev yapmaya başladı. Ekip, başıboş gezen köpekleri kafes tuzak yöntemiyle yakalayarak barınaklara teslim ediyor. 'ye bağlı 30 kişilik köpek timi, hayvanların havalimanına girme ihtimali yüksek olan bölgeler için özel hazırlanmış 9 kafesi belli bölgelere yerleştiriyor. Kafeslerin içine pişmiş et konularak köpekler o alana çekiliyor. Herhangi bir zarar vermeden kafes tuzak yöntemiyle yakalanan hayvanları almaları için veterinerlik bölümüne haber veriliyor. Havalimanına gelen ekipler, köpekleri barınaklara götürüyor.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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