'Hav'ada tehlike!

Atatürk Havalimanı'nda aprona girerek uçuş trafiğini tehlikeye düşüren köpekler için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından oluşturulanköpek timi, 24saat görev yapmaya başladı. Ekip, başıboş gezen köpekleri kafes tuzak yöntemiyle yakalayarak barınaklara teslim ediyor. DHMİ'ye bağlı 30 kişilik köpek timi, hayvanların havalimanına girme ihtimali yüksek olan bölgeler için özel hazırlanmış 9 kafesi belli bölgelere yerleştiriyor. Kafeslerin içine pişmiş et konularak köpekler o alana çekiliyor. Herhangi bir zarar vermeden kafes tuzak yöntemiyle yakalanan hayvanları almaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi veterinerlik bölümüne haber veriliyor. Havalimanına gelen ekipler, köpekleri barınaklara götürüyor.
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