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'Can' derdinde

’a kucak açan , kendi sırlarının açıklanmasına sert tepki gösterdi.

Almanya Can derdinde

Almanya, MİT TIR'ları haberiyle 'nin devlet sırlarını ifşa edip kaçan 'a sahip çıktı. 17 ayda 15 ödül verilen Can Dündar, saraylarda ağırlandı. Ancak benzer olay kendi ülkesinde yaşanınca hemen harekete geçti.

TUTUKLANDILAR
Patlayıcı maddeler üreten bir şirkette çalışan 54 yaşındaki Thomas M. ile bir silah şirketinde şube müdürü olan 59 yaşındaki Martin M.'yi devlet sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. Martin M. ve Thomas M, 26 Ocak'ta çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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