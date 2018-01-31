Almanya Can derdinde

Almanya, MİT TIR'ları haberiyle Türkiye'nin devlet sırlarını ifşa edip kaçan Can Dündar'a sahip çıktı. 17 ayda 15 ödül verilen Can Dündar, saraylarda ağırlandı. Ancak benzer olay kendi ülkesinde yaşanınca hemen harekete geçti.



TUTUKLANDILAR

Patlayıcı maddeler üreten bir şirkette çalışan 54 yaşındaki Thomas M. ile bir silah şirketinde şube müdürü olan 59 yaşındaki Martin M.'yi devlet sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. Martin M. ve Thomas M, 26 Ocak'ta çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.