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'dan Zeytin Dalı açıklaması

Terörle mücadele kapsamında düzenlenen 'nda 9 hedef imha edildi. öldürülen terörist sayısı da 616'ya yükseldi.

TSKdan Zeytin Dalı açıklaması
'na yönelik düzenlenen hava harekatında //PYD-YPG ve terör örgütlerine ait 9 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Buna göre bugün Hava Kuvveleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucu PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edildi. Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtilen açıklamada bölgeden edinilen bilgilerde bugün 19 terörist olmak üzere toplamda 616 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 21:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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osmanlı T&#252;rk osmanlı Türk

emperyalist ülkeler defolun bu coğrafyadan...sonunuz gelecek...Allah büyüktür

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2018 00:29
KARTAL KARTAL

ALLAHIM ELLERİNİZE KUVVET VERSİN AMİNNNNN....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2018 00:26
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