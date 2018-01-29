Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Buna göre bugün Hava Kuvveleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucu PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edildi. Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtilen açıklamada bölgeden edinilen bilgilerde bugün 19 terörist olmak üzere toplamda 616 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
TSK'dan Zeytin Dalı açıklaması
Terörle mücadele kapsamında düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda 9 hedef imha edildi. öldürülen terörist sayısı da 616'ya yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Buna göre bugün Hava Kuvveleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucu PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edildi. Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtilen açıklamada bölgeden edinilen bilgilerde bugün 19 terörist olmak üzere toplamda 616 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Etiketler: TSK , PKK , DEAŞ , KCK , Zeytin Dalı Harekatı
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emperyalist ülkeler defolun bu coğrafyadan...sonunuz gelecek...Allah büyüktür
ALLAHIM ELLERİNİZE KUVVET VERSİN AMİNNNNN....................
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