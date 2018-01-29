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Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!

'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedef imha edildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında teröristlere ait sekiz hedef imha edildi.

TSK tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, harekata katılan uçakların emniyetle üslerinde döndüğü belirtildi.

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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 21:15
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