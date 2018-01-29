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Oku bakayım !

Havalimanı’nda iniş sırasında pistten çıkan uçağın, kültür merkezine dönüştürülerek, sanata hizmet etmesi planlanıyor

Oku bakayım PEGASUS!
PEGASUS Hava Yolları'na ait Boeing 737- 800 tipi TC-CPF tescilli Ankara- uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. 162 yolcu ve 6 mürettebatlı uçak, pistin kenarındaki toprak zemine saplanmış ve büyük bir faciadan dönülmüştü. Yaklaşık 11 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılan uçağın tekrar kullanılmasının mümkün olmadığı ortaya çıktı. Bunu üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu harekete geçti. Uçağın kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'dan istediklerini belirtti. Sabancı da uçağın Trabzon'da kalması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başkan Gümrükçüoğlu konuyla ilgili, "Trabzon'a kültürel ve sosyal amaçlı olarak uçağı vermeyi çok olumlu karşıladılar ve bu konuda gayret göstereceklerini, talebimizi değerlendirip sonucunu bizlere bildireceklerini söylediler" dedi.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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