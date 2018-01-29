Oku bakayım PEGASUS!

PEGASUS Hava Yolları'na ait Boeing 737- 800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. 162 yolcu ve 6 mürettebatlı uçak, pistin kenarındaki toprak zemine saplanmış ve büyük bir faciadan dönülmüştü. Yaklaşık 11 saatlik birçalışmanın ardından kurtarılanuçağın tekrar kullanılmasınınmümkün olmadığı ortaya çıktı. Bunu üzerine Trabzon BüyükşehirBelediye Başkanı Orhan FevziGümrükçüoğlu harekete geçti. Uçağın kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'dan istediklerini belirtti. Sabancı da uçağın Trabzon'da kalması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başkan Gümrükçüoğlu konuyla ilgili, "Trabzon'a kültürel ve sosyalamaçlı olarak uçağı vermeyi çokolumlu karşıladılar ve bu konudagayret göstereceklerini, talebimizideğerlendirip sonucunu bizlerebildireceklerini söylediler" dedi.
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