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ve 'den kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Sergey ile Dışişleri Bakanı 'nun telefonda yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya ve Türkiyeden kritik görüşme

Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu duyurdu.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacağı açıklanmıştı.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 10:28
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