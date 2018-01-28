Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu duyurdu.
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacağı açıklanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu duyurdu.
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacağı açıklanmıştı.
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