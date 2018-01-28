PKK/PYD’yi FETÖ ihaneti büyüttü

Türkiye, Zeytin Dalı'yla Suriye sınırından PKK/PYD'yi süpürme harekatı başlatırken, 15 Temmuz'a ilişkin soruşturma ve davaların hız kesmemesinin ardından FETÖ'cüler kendi elleriyle büyüttükleri PKK'ya umut bağladı. Son günlerde FETÖ-PKK ilişkisi bir bir ortaya çıkarken FETÖ sözcülerinin "Afrin operasyonu, Erdoğan'ın sonunu hazırlayan bir operasyona dönüştü" sözleri ise Zeytin Dalı Harekatı'yla sadece PKK değil, onunla iç içe geçmiş FETÖ ve DEAŞ'ın da sonunu getirecek olmasının yarattığı telaşı olarak ortaya çıktı. FETÖ'den tutuklanan generaller, 'Girersek çıkamayacağımız bir bataklık' raporlarıyla Türkiye'nin yıllarca harekat düzenlemesini engellediği Afrin ve çevresi, Türkiye'ye saldırı için PKK'nın lojistik üstüne dönmüştü.

FETÖ'CÜ MÜDÜRE 6 YIL HAPİS

FETÖ üyesi Emniyet Müdürü Aykut Töngür, önceki gün 'Suriye'nin Kobani ilçesindeki PKK'lılara destek için Türkiye'de bu örgüt tarafından 6 Ekim 2014'te başlatılan şiddet olaylarına yeteri kadar etkin ve yeterli müdahale etmediği' gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası aldı. Bursa'daki FETÖ davasında ise FETÖ'nün, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özel bir cezaevi izleme birimi kurdurduğu ve bu şahısların hem PKK hem FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

ZEMİN HAZIRLADILAR

Daha önce FETÖ'nün PKK'yı 17/25 Aralık sürecinde istihbarat paylaşımı, etkin operasyon yapmama, Hendek terörüne zemin hazırlama gibi yardımlarla nasıl büyüttüğü tespit edildi. Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Ziya Sözen, bombayla suçüstü yakaladıkları PKK'lıları serbest bırakan savcıların ve kırsalda karakollara saldırı hazırlığında olduğu istihbaratını verdikleri halde önlem almayan subayların FETÖ'cü çıktığına dikkat çekerken, PKK'yla mücadele eden 2. Ordu'nun sınır birliklerinden tugay, tümen ve ordu komutanına kadar tüm subaylar da FETÖ'den tutuklandı. Sözen, "Komutanlara ve Genelkurmay Başkanı'na iletilmek üzere kapalı zarflarla yaverlere bizzat ilettiğim raporlar, komutanlara iletilmemiş ya da geç iletilmiş" dedi. Karakol baskını yapan PKK'lıların güya takip eden örgüt üyesi pilotların, teröristleri değil dağları taşları bombaladığı belirlendi.

DEŞİFRE ETTİLER

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın HDP'li belediyeler üzerinden PKK içindeki istihbaratçıları, 15 Temmuz sonrası Avrupa'ya sığınan MİT'çilerin ise PKK'ya sızan Türk subayların listesini vererek bu isimlerin örgüt tarafından katledilmesine yol açtıkları tespit edildi. İstihbarat raporlarına göre, PKK ile FETÖ arasında, 15 Temmuz darbesinden önce de anlaşma yapılmıştı. Darbe girişi sırasında terör örgütünün sözde komutanı Murat Karayılan'ın telsizle, darbe yapacak askerlere müdahale edilmemesini ve darbe sonrasında kendilerinin de Suriye üzerinden Türkiye'ye gireceklerini söylediği, darbe başarısız olunca çok sayıda FETÖ'cü emniyet müdürünün PKK üzerinden yurtdışına çıkmaya çalıştığı ortaya çıktı. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bomba bırakan PKK'lı M.O. her şeyi anlattı: "15 Temmuz günü darbe olacağı bize bildirildi, eylemleri kestik. Teşebbüs başarısız olunca eylemlere yeniden başladık."

KOL KOLA GİRDİLER

Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, FETÖ ve PKK'nın işbirliğine şu sözlerde dikkat çekmişti: 2014'ün Eylül ayında Şanlıurfa İstihbarat Şube Müdür Vekili Mustafa Balcılar'ın istihbari bilgileri benden gizlediğini fark ettim. Açığa aldık bir ay cezaevinde kaldı. 15 Temmuz sonrasında ByLock çıktı. Bana bilgi vermiyor, askeri birliklere bildiriyordu. FETÖ ile PKK Doğu ve Güneydoğu'da darbe olmadan bir sene önce kol kola girdi ve ihanet sarmalını genişletti. Hendekleri ilk açmak istedikleri yer Suruç'tu. Peki bunu nasıl önledik. FETÖ'cü polis memuru, şube müdürü ve müdür yardımcılarına görev vermedim.

PANİĞE KAPILDILAR

Star'ın haberine göre, Türkiye'nin yurtdışında Afrin harekatına rağmen yurtiçinde FETÖ'yle mücadelenin hız kesmemesi ve kripto FETÖ'cülere yönelik her gün yeni bir operasyon yapılmasıyla açılan dava sayısı 5 bine ulaştı. Paniğe kapılan firari FETÖ'cülerin, umudu kendileri gibi ABD'nin taşeronu olan PKK'ya bağladıkları görüldü.

HAİN PAYLAŞIMLAR

FETÖ'cü teröristlerden Emre Uslu "Afrin değil ama Münbiç operasyonu Türkiye'nin beklenen o yanlışı olacak. Orada ABD ve Türkiye kafa kafaya savaşmaya başlarsa o zaman da bu uluslararası krizin başlangıcı olacak mı onu görme şansımız olacak. İşte o zaman Afrin operasyonu Erdoğan'ın sonunu hazırlayan bir operasyona dönüştü diyebiliriz" paylaşımı yapması dikkat çekti. Firari FETÖ'cülerden Savaş Genç de "Afrin operasyonu tıpkı 'Kobani düştü düşecek' günlerinde olduğu gibi içeride de büyük karışıklıklara sebebiyet verebilir. Bizim Kürt sorunumuzu oldukça negatif bir etki ile tetikleyebilir" mesajıyla, neredeyse PKK'yla benzer bir açıklamayla yeni bir 6-7 Ekim olayları temennisinde bulundu.