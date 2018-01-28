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Ölülerini almadan kaçıyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri () ile Özgür Suriye Ordusu’nun () ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde bulunan terör örgütü /’ye yönelik operasyonu, aralıksız sürüyor. ÖSO bünyesinde 1. Magavir Tugayı Komutanı Basri Süleyman yaptığı açıklamada " Ele geçirdiğimiz köylerde PYD geri çekiliyor. Araziler PYD ölüleri ile dolu, örgüt ölülerini almadan kaçıyor. Sivil kıyafetler giyerek kaçmaya çalışıyorlar" dedi.

Ölülerini almadan kaçıyorlar!

Tünellerde gizlenen 'lilerin ani saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Komutanı Basri Süleyman, "Operasyon başarıyla sürüyor. Afrin'e ilerleyişimiz devam ediyor. Sivil insanlara asla zarar vermiyoruz ama PYD sivilleri katlederek bizim üzerimizden kara propaganda yapıyor. Ele geçirdiğimiz köylerde PYD geri çekiliyor. Araziler PYD ölüleri ile dolu, örgüt ölülerini almadan kaçıyor. Sivil kıyafetler giyerek kaçmaya çalışıyorlar. PYD sivil halktan direnenlere de eziyet ediyor. PYD'den temizlediğimiz köylerdeki sivil halk bizleri sevinçle karşılıyor, operasyona destek veriyorlar. Türk askeri ile sürekli koordinasyon içindeyiz, tüm bilgileri birbirimizle paylaşıyoruz. 'deki sınır köyleri bizlere sıcak yemek gönderiyor ve sevgilerini hiç eksik etmiyorlar. Onlara da teşekkür ederim" diye konuştu.

'SİVİL HALKI KALKAN OLARAK KULLANIYOR'
ÖSO bünyesinde 1. Magavir Tugayı Komutanı Basri Süleyman açıklamasına şu sözlerle devam etti

"Afrin merkezine kadar girip terörden arındıracağız ve 'i PYD'nin roketli saldırı tehdidinden kurtaracağız. Mücadelemiz kötü hava şartlarında devam ediyor. Afrin bölgesi yoğun patlayıcı ve tuzaklarla dolu. Kayıp vermemek için adım adım Afrin'e ilerliyoruz. Fırat Kalkanı'nda yüzlerce 'lıyı bozguna uğrattık. Şimdi DEAŞ'tan kurtulan bölgelerde barış, huzur ve güvenlik var. PYD bölgesinde sıkışmış binlerce insan da terörden kurtulmanın sevincini yaşayacak. PYD, sivilleri kalkan olarak kullanıyor."
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 10:16
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