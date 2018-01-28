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  2. ABD çıkmaz yolda

nette son nokta! 'den 'ya istihbarat desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun ortaklaşa düzenlediği operasyonla köşeye sıkıştırılan 'ya 'nin anlık istihbarat desteği verdiği ortaya çıktı. Kisecik Radar Üssü'nden terör örgütüne koordinatların verildiği ve 'den havalanan her uçağın vuracağı noktaların örgüte önceden söylendiği öğrenildi.

İhanette son nokta! ABDden PKKya istihbarat desteği

Terör örgütü, istihbaratı bilgileriyle, 'den havalanan her uçaktan, bu uçağın vuracağı noktalardan ve atılan her füzeden haberdar ediliyor. Kel Dağı ve Kürecik radar üslerinin de bu amaçla kullanıldığına dair ciddi şüpheler var.

Türkiye'nin Afrin'de mücadele ettiği güçler sadece /'li teröristlerden ibaret değil. Operasyonun başladığı 20 Ocak'tan buyana 'nin, Reyhanlı ve 'e isabet eden roketlerin atılması için teröristlere yardımcı olduğu, ayrıca Türk jetlerinin Afrin'e yönelik her taarruzunu Kisecik, Kel Dağı ve Kürecik radar üslerinden edindiği bilgiler doğrultusunda PKK'ya anlık ilettiği belirtiliyor.

Suriye PKK'sına 5 bin TIR ile 2 bin uçak dolusu silah, cephane, araç ve mühimmat gönderen ABD, şimdi de Zeytin Dalı Harekâtı'nı sekteye uğratmak için PKK'ya kritik istihbarat bilgisi sağlıyor. Bu nedenle gözler, Türkiye'de konuşlu üsleri ve radar paylaşım sistemlerine çevrildi. Uçakların taarruz hedefleri ve uçuş bilgilerine yönelik istihbarata Pentagon'un bu kanallardan ulaştığı ve bunu teröristlerle paylaştığı ifade ediliyor.

ABD TÜM VERİLERİ GÖRÜYOR
NATO ağında bulunan radar verileri üzerinden Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarının her hareketini görebilen ABD ordusu, bu araçların vurabileceği muhtemel noktalara ilişkin verileri PKK'ya servis ediyor. 'Sahibinden' aldığı istihbaratı değerlendiren teröristler ise gelen bilgiler doğrultusunda tedbir alıp mevzileniyor. Afrin'e yönelik hava taarruzunda uçak, İHA ve hatta füzeleri ilk olarak tespit edebilecek radar, -İskenderun'daki Arsuz beldesinin Kisecik köyünde bulunuyor. 2004 yılında Amanos dağlarının zirvesinde kurulan Kisecik Radar Üssü bir NATO tesisi. Dolayısıyla ABD, radarın tüm olanaklarından faydalanıyor.

KİSECİK, KEL DAĞI, KÜRECİK
Kisecik'e ek olarak Hatay-Yayladağı'nda sınırın sıfır noktasındaki Kel Dağı'nda da bir radar üssü bulunuyor. Kel Dağı ve Kisecik'teki üslerde konuşlu radar sistemleri en az 400 kilometrelik bir yarıçaptaki her hava hareketini takip edebiliyor. Yani ABD, neredeyse Suriye'nin tamamını NATO şemsiyesi altında kurduğu üslerden gözlüyor. Kisecik ve Kel Dağı'ndan başka Malatya'daki Kürecik radarı ise hepsinden daha gelişmiş özellikte. 1000 kilometrelik yarıçapta gökyüzünü tarayan radarın kapsama alanına Suriye, Irak ve İran, hatta Kıbrıs da giriyor. Türkiye'nin hava ağı ve toplanan istihbarat bilgileri NATO'nun güneydoğu sınırlarını kapsadığı için açık durumda. Türkiye istediğinde ve özellikle milli bir harekât icra edildiğinde bazı bilgileri gizleyebiliyor. Ancak bu gizlemenin ne derece başarılı olduğu meçhul. ABD'nin, bu önlemlere rağmen radar bilgilerini kullanarak elde ettiği kritik verileri PKK'ya aktarmakta olduğu kaydediliyor.

TÜRKİYE'Yİ SAVUNAMADI
Hatay'daki Kisecik Radarı, füze ikaz kabiliyetine haiz bir NATO üssü. Ancak aynı üs, 2011 yılında Suriye'de iç savaş başladığında Esed'in Türkiye sınırlarını da tehdit eden füze atışlarını 'görmemişti'.

O yıllarda Esed'in attığı Skud füzeleri Türkiye sınırına çok yakın mesafelere düşmüştü. Kisecik'e ilişkin şüphe ve soru işaretlerinin artması üzerinde Türkiye, NATO'dan destek istemiş ve Patriot hava savunma sistemleri Türkiye sınırında bir süre konuşlandırılmıştı.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 12:46
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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mustafa mustafa

Eğer bu yazılanlar gerçekse vay halimize demek ki her hareketimiz ABD tarafından sabote edi liyor. Bir Fetö gitti diğer Feyö işbaşında Yetkililerimiz umarın bunun da çaresine bakar bu üsleri kontrolümüze alırız.

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evet20
hayır1
cevapla 28.01.2018 15:27
Misafir Misafir

Maalesef vurulan camimizin kubbesi tam merkezden vuruldu. PYD bu kadar hassas vuruş yapabilecek teknik imkan ve kabiliyete haiz olduğunu sanmıyorum. Bu bile ABD nin koordinat verdiğine ispattır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet18
hayır1
cevapla 28.01.2018 15:19
ATABEY ATABEY

Ya kapatalım bu üssü yada tam yanına KORAL'ı götürüp yerleştirelim, karışsın devreleri..

Aynı Görüşte misiniz?
evet22
hayır1
cevapla 28.01.2018 15:13
sevdam tr sevdam tr

bu serefsizler hala kalleslik yapiyor bunlara inanmayin bizi hep arkadan vurdular

Aynı Görüşte misiniz?
evet22
hayır1
cevapla 28.01.2018 14:11
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